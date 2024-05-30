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茶道具 赤膚焼 奈良絵 茶盌 万葉窯 松森哲重 造
商品番号 T68911629083
商品名

茶道具 赤膚焼 奈良絵 茶盌 万葉窯 松森哲重 造
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具赤膚焼奈良絵茶盌万葉窯松森哲重造箱・・・約15cm×約15cm高さ約12cm茶盌・・・直径約11.5cm高さ約8cm二十数年前に知人から譲って戴いた茶盌です。仕舞いっぱなしになっておりました。断捨離の為に出品致します。気に入って戴ける方にお譲り致します。
http://narcologia.ru/goods/ambassador59706.html
http://narcologia.ru/goods/cotton59761.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect456770.html
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