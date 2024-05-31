「歌舞伎登場人物事典」河竹登志夫 古井戸秀夫 白水社 2006年



歌舞伎登場人物事典（普及版）



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白水社ブックカタログ



書籍

「歌舞伎登場人物事典」監修：河竹登志夫編： 古井戸秀夫白水社2006/5/10出版歌舞伎舞台で登場する人物2300余人を50音順に並べた初めての事典（2006年当時）です。巻頭にはカラー・モノクローム役者写真図版、1000頁に及ぶ本文、附録として歌舞伎の扮装、芸談、型の記録など収録されています。内容のサンプル写真を載せていますのでご覧ください。発売と同時に新刊で購入して、時々閲覧しておりました。二十年近く経て多少の疲労感はありますが、写真でご覧のとおり全体の状態は大変良いです。ただし、帯に少ヤブレ・ヨレ、購入日の日付判、忠臣蔵関係の人物名に線引（12枚目写真参照）が四箇所あります。中古としての出品ですので、現品渡しになります。ご理解ください。版元の内容紹介：この事典には主役から彼らを支える脇役までが、たっぷり取り上げられている。そうして、それぞれの人物の成り立ち、性格、作中の役どころや演技の型はもとより、衣装、化粧、髪、役者の個性による表現のいろいろまで、必要に応じて具体的に記述されているので、舞台をみているような気分に誘われる。#歌舞伎#河竹登志夫#娘道成寺#伽藍先代萩#助六由縁江戸桜#廊文章#尾上菊五郎#中村勘三郎#梅幸#松緑#玉三郎