ライアー　木製　ナチュラルウッド

種類···その他レベル···初心者何度か使用しましたが、あまり使わなくなったためお譲りしたいと思います。試してみたい方にオススメです。付属品は音調整用のエル字の部品をお付けします。プチプチで包んで発送致します。



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