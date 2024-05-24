【本体美品！】Nintendo Switch 本体 新型 バッテリー強化版 4

NintendoSwitch新型バッテリー強化版2022年製【内容】・本体・ジョイコンネオンブルー/ネオンレッド・ジョイコングリップ・ドック・ACアダプタ・HDMIケーブル・Switch用キャリングケース初期化済み。一連の動作確認を行なっています。・起動、充電動作◯・音量調整◯・Wi-Fi接続◯・ソフト読込◯・SDカード読込◯・TV出力◯・ジョイコン接続◯・タッチパネル操作◯ジョイコンはスティック、ボタン反応問題ありません。本体画面は目立つ傷や汚れなく状態はいいと思います。ご購入後24時間以内に発送します。#Nintendo_Switch#ニンテンドースイッチ#バッテリー強化#純正#ネオンブルー#ネオンレッド#joycon#ジョイコン#本体#新型#2022