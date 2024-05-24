未開封品 【SFC】 真・女神転生

出品している全商品お値下げ不可です。値下げ相談はブロックします。未開封品です。美品ではあると思いますが、経年による汚れなどが若干見受けられます。バッテリーバックアップ電池は間違いなく切れていますのでご了承ください。#SFC#スーパーファミコン#女神転生#メガテンブランド：アトラス



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