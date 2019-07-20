HTC VIVE PRO セット訳あり

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ご覧頂きありがとうございます。本品はやらなくなった為に出品致します。ですが片付けの際に付属品が何点か何処かになくしてしまった為ご理解ある方や写真で判断できる方のみ購入お願いします。何か質問等あれば分かる範囲内でコメントしますのでよろしくお願いします。