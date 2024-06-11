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OMEGA X XEN ジェン ヨントン トレカ
商品番号 H88589063450
商品名

OMEGA X XEN ジェン ヨントン トレカ
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,527 円
在庫状況 あり

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商品詳細

omegaxオメガエックス2ndMiniAlbumLOVEMELIKEヨントン応募トレカ＼　変更なければ、即購入可能　／＼　　購入前プロフ必読！！！　／☆保管状況(素人管理)日の当たらないところでスリーブに入れて保管☆注意点バラ売りの場合通常トレカ777円/枚ヨントントレカ1,222円/枚当選者トレカ2,222円バラ売りご希望の方は希望トレカをコメント欄にご記入ください。☆郵送方法(要相談、金額変動の可能性有)普通郵便、スリーブに入れて発送クラフトボード片面補強(+12円)クラフトボード両面補強(+23円)硬質ケース(要相談)その他ご希望ございましたらお気軽にお申し付け下さい！오메가엑스ジェハンフィチャンセビンハンギョムテドンジェンXENジェヒョンケビンジョンフンヒョクイェチャン
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