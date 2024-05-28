美品　新型 Nintendo Switch HAD-S-KABAA

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◾️概要◾️・NintendoSwitch本体・付属品完備・動作確認済み・初期化済み◾️説明◾️写真の通り、Switch本体の背面は極めて薄い擦れなどありますが、画面には傷や擦れは無く綺麗な状態です。ドック、Joy-Con、Joy-Conグリップに目立つ傷や擦れは無く綺麗な状態です。外箱含め他付属品についても目立つ傷や擦れは無く綺麗な状態です。本体画面点灯時ですが、写真の通り画面が白色だとわかる程度の薄い黄色の変色が、画面左角に若干あります。テレビ接続時には問題無く綺麗な色で表示されます。◾️梱包-発送◾️商品はプチプチで包んで丁寧に梱包し、24時間以内に発送手続き致します。※商品状態につきましてはあくまでも主観なので、神経質な方のご購入はお控えください。※他サイトと同時掲載の為、先に購入されてしまった場合はお取引をキャンセルする場合がありますので予めご了承ください。ぜひご検討下さい。(^^)#2022年#2023年#switch#nintendo#新型#ニンテンドー#任天堂#nintendoswitch#未使用#極美品#美品#保証有り#エンタメ#ホビー#ゲーム#こども#大人#IBU’sshop