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大人の科学 トイ・レコードメーカー 増量版
商品番号 S25580396535
商品名

大人の科学 トイ・レコードメーカー 増量版
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

確か予約して購入しました。通常版と違い、レコードか10枚と針が2個多く入っています。組み立て済みですが、1度動くか確認して満足してしまい、レコードを自作することもなく、レコードを流してみることもせずにしまいこんでました。よって、付属品の未使用のレコードが20枚（黒・白・黄緑・水色各5枚）が未開封です。カッティング針は本体に1本、未開封が3本あります。ジャケットやシールも未使用です。コード2種は3枚目の写真。針の支え部分を外して箱に入れるため、使う際に取り付けてください。簡易包装にて発送します。
http://narcologia.ru/goods/troupe969611.html
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