「環大西洋奴隷貿易歴史地図」原著 ハードカバー版

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環大西洋奴隷貿易歴史地図「AtlasoftheTransatlanticSlaveTrade(TheLewisWalpoleSeriesinEighteenth-CenturyCultureandHistory)」DavidEltis/DavidRichardson/DavidW.Blight/DavidBrionDavis著2010年YaleUniversityPressハードカバー版◆◆詳細◆◆人身売買の悲惨を静かに物語るフルカラーの刺激的史料集成。『環大西洋奴隷貿易歴史地図』の原著本書は、この350年にわたる誘拐と強制の歴史について、2人の著名な歴史家が初めて包括的で最新の地図帳を作成したものである。この本のために特別に作成された200枚近い地図を掲載し、新世界へのアフリカ人奴隷輸送の細部にわたって探求しています。このアトラスは、約35,000の奴隷航海（これまでに行われた全航海の約80％）の記録を持つ膨大な資料に基づき作成されたものDavidEltisとDavidRichardsonは地図を使って、どの国が奴隷貿易に参加し、どこで船が艤装され、どこで捕虜が乗船し、どこでアメリカ大陸に上陸したか、また大西洋横断の航海の経験や最終的にこの交通が廃止された地理的規模を明らかにしている。また、地図と一緒に、詩、手紙、日記などの現代文も掲載し、貿易の始まりから終わりまでの人間の物語をより深く理解できるよう配慮されています。【目次】第１章 奴隷をアフリカから輸送した国々（１５０１‐１８６７）第２章 環大西洋奴隷貿易における航海拠点港第３章 奴隷のアフリカ大西洋岸出発地、そしてアフリカと大西洋世界の関連第４章 中間航路の体験第５章 南北アメリカにおける奴隷の到着地と大西洋世界とのつながり第６章 環大西洋奴隷貿易の廃止と鎮圧解説デイヴィッド・W・ブライト◆◆仕様◆◆洋書英語世界史歴史参考書教科書大型ハードカバー31x24cm305ページ◆◆状態◆◆表紙カバーに経年による薄スレが少しある程度ページ良好#本#世界史#奴隷貿易#アフリカ#文化