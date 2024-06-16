学生時代に使用していた事典を出品致します。授業で使用しておりましたので、一部マーカー等引いております。大切に扱ってきましたので、見た目は美品ですが一部マーカーを引いているため状態を「やや傷や汚れあり」としております。「犬の事典AKC公認全犬種標準書」アメリカン・ケンネル・クラブ原著/ディーエイチシー出版事業部定価:14,563(税抜き)こちらの商品は、中古品となります。中古品である事をご理解の上ご購入お願いします。不明な点がある方は、購入前に満足いくまでご質問頂ければ幸いです。購入前にプロフィールご確認頂けると助かります。※素人の自宅保管となります。ご理解の程よろしくお願いいたします。#アメリカン・ケンネル・クラブ原著#ディーエイチシー出版事業部#本#生活／家事



犬の事典―AKC公認全犬種標準書



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