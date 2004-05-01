森山直太朗　会報折々便り　初期2004.05月号〜2013.08月号　No.38

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商品詳細
自宅保管になります。同梱でお纏め割引致します。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊拭き取り作業済みです。一度人の手に渡った商品になります。神経質な方はお控えください。梱包は、なるべくコンパクトにして安価で送ります。梱包材はリサイクル材を使用させていただきます。ご了承下さい。商品購入後、商品到着後は返品は対応出来ません。ご了承ください。
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