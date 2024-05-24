PlayStation4 本体 メタルスライムエディション　いろいろセット

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PS4本体メタルスライムエディション➕いろいろセットです。セット内容は下記の通りです。PS4本体はぐれメタルUSBカバーコントローラーメタルスライムコントローラーブラック純正コントローラー充電スタンド純正カメラカメラクリップスタンド本体アダプターHDMI配線箱、説明書はありません。1枚目写真の物が全てです。即購入可能です。本体は初期化済みです。本体、コントローラー、充電スタンド、カメラ、動作確認済みです。比較的綺麗な状態ですが、スレや傷を過度に気にする方はご購入をお控えください。ノークレームノーリターンでお願い致します。取置き、専用、バラ売りはお断りいたします。値下げはお断りいたします。ご了承下さい。落札後は厳重に梱包して迅速に発送致します。SONYPlayStation4CUH-1100Aプレイステーション4color:メタルスライムエディションゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY