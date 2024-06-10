Red Velvet シーグリ　2019 レンチキュラー　トレカ　ウェンディ

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商品詳細
◯即購入可能◯11番街 購入特典ランダムトレカトレカより少し大きいですが、sm公式トレカリフィルには入ります。 スリーブ、硬質ケースにいれ防水にて発送いたします。海外製品、人の手に渡ったものです。素人検品ですので、確認漏れの初期難がある可能性もございます。完璧をお求めの方は購入をお控えください。
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