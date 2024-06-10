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Red Velvet シーグリ　2019 レンチキュラー　トレカ　ウェンディ
商品番号 R86380898532
商品名

Red Velvet シーグリ　2019 レンチキュラー　トレカ　ウェンディ
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 3,412 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◯即購入可能◯11番街　購入特典ランダムトレカトレカより少し大きいですが、sm公式トレカリフィルには入ります。　スリーブ、硬質ケースにいれ防水にて発送いたします。海外製品、人の手に渡ったものです。素人検品ですので、確認漏れの初期難がある可能性もございます。完璧をお求めの方は購入をお控えください。
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