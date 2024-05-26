ヒュニンカイ トレカ txt ペーパーフレーム

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商品詳細
2019年のポップアップで購入したペーパーフレームについてきたトレカです即購入○値下げ×【スリーブ＋厚紙＋防水】(硬質ケース＋30円)※匿名配送＋200円新品であっても一度人の手に渡った商品です。神経質な方はご購入をお控えください。ご不明点あればコメントお願いします。スビンヨンジュンボムギュテヒョンヒュニンカイトゥバ
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