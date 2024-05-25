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商品詳細
世界写真全集 全12巻揃1·ファインアート 2·ポートレート3·フォトジャーナリズム 4·ヌードフォトグラフィ 5·ドキュメンタリー 6·サイエンス 7·シティ＆ライフ 8·ネイチャー＆カントリー 9·ファッション·フォトグラフィ 10·19Ｃ.アンチーク 11·コマーシャル·アート 12·ニューウェイブ 集英社 昭和57年刊行ほぼ新品に近いものですが、保管時に背帯の破れや汚れがあるものがあります。
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