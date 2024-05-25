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世界写真全集
商品番号 U10492218984
商品名

世界写真全集
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 9,600 円
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商品詳細

世界写真全集　全12巻揃1·ファインアート　2·ポートレート3·フォトジャーナリズム　4·ヌードフォトグラフィ　5·ドキュメンタリー　6·サイエンス　7·シティ＆ライフ　8·ネイチャー＆カントリー　9·ファッション·フォトグラフィ　10·19Ｃ.アンチーク　11·コマーシャル·アート　12·ニューウェイブ　　集英社　昭和57年刊行ほぼ新品に近いものですが、保管時に背帯の破れや汚れがあるものがあります。
http://narcologia.ru/goods/traverse579526.html
http://narcologia.ru/goods/freshman842056.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture161741.html
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