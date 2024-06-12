DJ MR SHU-G and DJ☆GO RIDE FRESH 2枚セット

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商品詳細
DJMRSHU-GとDJ☆GOのMIXCDになります。RIDEFRESHVol.1とVol.2パソコンに取り込んだのみの使用になります。中古ですので記載にない多少のダメージの見逃しがありましてもご了承をお願いします。ご購入後のトラブルを避ける為にご不明な点はご購入前にご確認下さい。神経質な方や完品をお求めの方は、大変申し訳ありませんが、ご購入ご遠慮願います。#ギャングスタラップ#hiphop#westcoast#eastcoast#westside#eastside#south#chicano#チカーノ
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