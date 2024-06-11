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商品詳細
■コメント無し即購入OK■PSAケースのまま郵送いたします緩衝材に入れ、折れ濡れ対策のうえ丁寧に送付致します。ご入金後24時間以内に発送いたします。状態については画像をご覧ください。初期傷等がある場合がありますので、ご理解いただける方のみ購入ください。【商品内容】PSA鑑定済カードです。カード名（日本語）：ピカチュウ プロモ型番：状態：PSA10（10段階最高評価）#ポケカ#PSA#psa#psa10#PSA10#プロモ
http://narcologia.ru/goods/reinforcement232099.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis963644.html
http://narcologia.ru/goods/moisture33969.html
ピカチュウ スカーレット・バイオレット プロモ PSA10 みんなでぼうけん
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