乃木坂46真夏の全国ツアー2017 TOKYO DOME 完全生産限定盤2枚組

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何回か鑑賞しました！特典も開封済みです。動作確認OKです！⚠︎この商品はブルーレイ・ディスクです！いとうまりか、なかもとひめか推しの方はどうぞ！最後のきっかけは最高です(T_T)内容紹介乃木坂46初の東京ドーム公演が遂にBlu-ray\u0026DVD化!2017年11月に、初となる東京ドームで開催された「真夏の全国ツアー2017FINAL!」を映像化。オープニングナンバーを飾った「制服のマネキン」から、最後のステージとなった伊藤万理華・中元日芽香と共に、涙のラストナンバーとなった「きっかけ」まで、全32曲を収録。Blu-ray\u0026DVDの「完全生産限定盤」にはリハーサル時から本番日までメンバーを追ったメイキング映像や、「DAY2オープニング」映像が特典映像として完全収録!さらにポストカードとトレーディングカードが封入!「乃木坂46/真夏の全国ツアー2017FINAL!INTOKYODOME〈完全生産限定盤・2枚組〉」乃木坂46定価:￥12200#乃木坂46#DVD#真夏の全国ツアー2017#東京ドーム