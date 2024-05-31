EVE burst error R【新品未開封・PSVita日本版】

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商品詳細
■商品説明『EVEbursterror』は、シーズウェアが製作したパソコンゲームを原作とする同名および別名の移植作やリメイクなどを含めた美少女ゲーム/アドベンチャーゲーム。後のEVEシリーズの第1作目でもある。発売の年表は以下の通り。混同を避けるために総じての略記ではR、機種で区別する略記ではRVita(RVitaDL)版とする。シリーズ：EVEシリーズプラットフォーム：PlayStationPortable販売元：シーズウェア、HimeyaSoft、イマジニア、マンガ・ゲーマー、角川書店開発元：シーズウェアリリース日：2016年4月28日ジャンル：アドベンチャーゲーム、ビジュアルノベル■商品状態・付属品：写真か商品構成説明からご判断ください・商品状態：S（新品未開封）■共通事項説明出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。■出品一覧を見るには、↓のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo
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