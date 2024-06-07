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DREAMCAST ドリームキャスト　ジャンク　サクラ大戦4種類
商品番号 G23662816414
商品名

DREAMCAST ドリームキャスト　ジャンク　サクラ大戦4種類
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドリームキャスト本体通電確認できてないのでジャンク品扱いでお願いします。写真に載っているものが全てです。ソフトサクラ大戦サクラ大戦2サクラ大戦3サクラ大戦4SEGA旧世代ゲーム機本体DREAMCAST102104ゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#セガ#SEGA
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