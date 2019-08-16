若き日のミケランジェロ 田中英道

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商品詳細
「若き日のミケランジェロ」田中英道作品自体の精密な分析から，ミケランジェロの伝記や思想をたどるという、新しくユニークな方法で大芸術家を考究し、従来の研究・解釈の不備をつく問題の美術評論。#ミケランジェロ#田中英道初版ヤケあります。
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