オシャレ魔女ラブandベリー DSソフト DSカードリーダー カード



Amazon | オシャレ魔女 ラブandベリー ~DSコレクション~ (オシャレま ...



オシャレ魔女ラブandベリー DS カードリーダー | wic-capital.net



駿河屋 -<中古>オシャレ魔女 ラブandベリー専用 カードリーダー ...



オシャレ魔女ラブandベリー カード300枚超 DSソフトカードリーダー ...



オシャレ魔女 ラブandベリー カード DSソフト カードリーダー 大人女性 ...



オシャレ魔女 ラブandベリー DSカセット カード カードリーダー 動作 ...



ニンテンドーDS - おしゃれ魔女ラブandベリー DS本体 充電器 カード ...



Amazon | オシャレ魔女 ラブ and ベリー ~DSコレクション~ (オシャレま ...



オシャレ魔女 ラブandベリー DSゲーム、カードリーダー、おまけカード ...



オシャレ魔女ラブandベリー DSカードリーダー ゲームソフト カード お ...



人気 モデル オシャレ魔女♡ラブand ベリー DSソフト カードリーダー ...



ニンテンドーDS - 【カードリーダー動作確認済】オシャレ魔女 ラブand ...



GA048】 オシャレ魔女 ラブandベリー DSコレクション カードリーダー同 ...



ニンテンドーDS ピンク カードリーダー 本体 ソフト ラブandベリー-



オシャレ魔女 ラブandベリー DS本体 カードリーダー ソフト カード176 ...

SEGAオシャレ魔女ラブandベリーのDSソフト、DSカードリーダー、カード41枚セットになります。ソフト、カードリーダー共に動作確認済みですがカードリーダーは少し読み込が悪いときもありますがプレイは出来ました。カードは全て状態が悪いのでおまけ程度です。後ろに名前を書いてたり何故かセロハンテープが貼られたりしてますがスキャンはできると思います。ソフトケースはありません。ソフトの名前を書くところには爪で文字を残した後があります。上記全て全てご了承の上ノークレームでご購入お願い致します。質問等ありましたらコメントにてお願い致します。オシャレ魔女ラブアンドベリーラブandベリーDSカードカードリーダーラブベリDSソフト