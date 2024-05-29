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オシャレ魔女ラブandベリー DSソフト DSカードリーダー カード
商品番号 H51485353758
商品名

オシャレ魔女ラブandベリー DSソフト DSカードリーダー カード
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,946 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEGAオシャレ魔女ラブandベリーのDSソフト、DSカードリーダー、カード41枚セットになります。ソフト、カードリーダー共に動作確認済みですがカードリーダーは少し読み込が悪いときもありますがプレイは出来ました。カードは全て状態が悪いのでおまけ程度です。後ろに名前を書いてたり何故かセロハンテープが貼られたりしてますがスキャンはできると思います。ソフトケースはありません。ソフトの名前を書くところには爪で文字を残した後があります。上記全て全てご了承の上ノークレームでご購入お願い致します。質問等ありましたらコメントにてお願い致します。オシャレ魔女ラブアンドベリーラブandベリーDSカードカードリーダーラブベリDSソフト
http://narcologia.ru/goods/assessor12903.html
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