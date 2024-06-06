ニンテンドースイッチ　ジャンク　液晶割れ 本体

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商品詳細
NintendoSwitch本体 （ジャンク品）液晶にノイズがあります。リセット済み、本体のみです。テレビに接続したら問題ないです。動作確認済み。保護フィルムをつけた状態でお送りします。・電源通電確認 ○・ソフト読み込み ○・Joy-Con認識 ○・インターネット接続 ○・ドック接続 ○
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