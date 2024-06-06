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ニンテンドースイッチ　ジャンク　液晶割れ 本体
商品番号 J89620241110
商品名

ニンテンドースイッチ　ジャンク　液晶割れ 本体
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitch本体　（ジャンク品）液晶にノイズがあります。リセット済み、本体のみです。テレビに接続したら問題ないです。動作確認済み。保護フィルムをつけた状態でお送りします。・電源通電確認　○・ソフト読み込み　○・Joy-Con認識　○・インターネット接続　○・ドック接続　○
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