BTS WORLD TOUR LYS SEOUL DVD（C6032）

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商品詳細
BTSWORLDTOURLOVEYOURSELFSEOULソウルDVD。日本語字幕付き、日本のプレイヤーで再生可能です。Blu-ray盤のランダムミニブック（テヒョン）をお付け致します。【仕様】リージョンコード：2字幕：韓国語、日本語【商品内容】・パッケージ・フォトブック・DVD・ポストカード・ミニブック（Vテテ）【状態】数回再生したのみで、その後は保管しておりました。自宅保管中や初期からの小傷汚れなどはご了承下さい。神経質な方はご遠慮下さいませ。動作確認済みです。※即購入OKです。
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