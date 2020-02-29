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値下げしました。昭和ガメラ コレクション コンプリートBOX
商品番号 X19389673140
商品名

値下げしました。昭和ガメラ コレクション コンプリートBOX
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●昭和ガメラ8作品を収録したコンプリートBOXです。●全作品HD(1080p)映像+4Kリストア●音声は日本語で英語字幕が入りますが、設定でOFFに出来ます。●リージョンフリーなのでほとんどの国内BDプレイヤーで視聴可能です。＜収録作品＞・大怪獣ガメラ(1965)・大怪獣決闘　ガメラ対バルゴン(1966)・大怪獣空中戦　ガメラ対ギャオス(1967)・ガメラ対宇宙怪獣バイラス(1968)・ガメラ対大悪獣ギロン(1969)・ガメラ対大魔獣ジャイガー(1970)・ガメラ対深海怪獣ジグラ(1971)・宇宙怪獣ガメラ(1980)その他特典映像を多数収録。新品購入後、一度通して見た程度なのでディスク面も状態良好です。取り出し時にサイドのみカットして取り出しましたが、輸入盤と言うこともありシュリンクに数ヶ所細かい破れがあります。NC・NRでお願いします。お値引きの相談お受けします。
http://narcologia.ru/goods/freshman804356.html
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