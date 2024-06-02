3DS 世界樹の迷宮X

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3DS世界樹の迷宮X即購入、無言購入歓迎です!![状態]・表面にやや傷や汚れなどの使用感があります。・動作確認済みです。・ソフトのみです。※データについてのご質問にはお答えしかねます。 ご了承いただければ幸いです。[発送日について]発送日は月曜日、水曜日、金曜日、日曜日になります。詳細には下記をご確認下さい。＞月曜日に購入 午前9時までのご購入で当日発送 それ以降は水曜日(2日後)の発送＞火曜日に購入 水曜日(翌日)の発送＞水曜日に購入 午前9時までのご購入で当日発送 それ以降は金曜日(2日後)の発送＞木曜日に購入 金曜日(翌日)の発送＞金曜日に購入 午前9時までのご購入で当日発送 それ以降は日曜日(2日後)の発送＞土曜日に購入 日曜日(翌日)の発送＞日曜日のご購入 午前9時までのご購入で当日発送 それ以降は月曜日(翌日)の発送・消毒などの簡易清掃を行ってから発送させていただきます。・保管場所の自宅にペット、喫煙者はいません。万が一、購入後に商品に上記以外の不備がありましたら返品を受け付けますので、ご安心下さい。567