ポケモンカード　未開封　イーブイヒーローズ　Vクラ　白熱のアルカナ　ボルテッカー

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閲覧ありがとうございます。写真に掲載されている未開封パックが商品となります。【重要】すべてのパックは重量によるサーチを行ったものです。素人によるサーチですが、レアカードは出ない前提でご購入ください。※ただし、必ずレアカードがはいっている種類のパック（白熱のアルカナ、Vユニ、Vクラ）に関しては重量サーチはできないため、SR以上が排出した残りのパックです。レアカードは出ますが、2枚箱でないかぎりSR以上はでないと思います。SRは出ない前提でご購入ください。【重要】目立った傷は無いと思いますが、素人保管のため、外装の擦れ等を気にされるような神経質な方のご購入はお控えください※濡れ防止にパックに入れて送ります。緩衝材入りの封筒で発送します。※値下げに関してはプロフをご参照ください。ご理解いただける方のご購入をお待ちしております。宜しくお願い致します。白銀のランスイーブイヒーローズ仰天のボルテッカーフュージョンアーツ黒炎の支配者白熱のアルカナVユニVmaxクライマックスノーハザードクレイバーストトリプレットビートパラダイムトリガーバイオレットexスカーレットexスターバーススペースジャグラーロストアビスタイムゲイザー種別...パック・ボックス種別/詳細...未開封パック