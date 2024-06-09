PSVita PCH-2000 ライトピンク・ホワイト　美品　QA3895

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PSVitaPCH-2000ライトピンク ホワイト商品内容本体USBケーブルACアダプタ取扱説明書 全体的に目立つキズ無い美品です。※中古品ですので一切のキズが無いことは保証できかねます。新品と同じ状態を求められる方はご購入をお控え願います。動作確認済です。万が一動作不良等が発生した場合返品、返金等の対応をさせていただきますので評価前にご連絡くださいますようお願い申し上げます取引について基本的に当方からは発送通知のみのご連絡とさせていただきます。ご連絡をいただいた場合原則1日以内にご返信させていただきます。当方の商品を閲覧していただきありがとうございます。他にも様々な商品を出品中ですので是非ご検討くださいご質問等ございましたらコメントにてお願い致します。