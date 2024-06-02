ラジコンカー入門　岸清勝　ラジコン　RC ファントム20 京商

超激レアお宝本！伝説のRCドライバー岸清勝さんのラジコンカー入門です。ほとんど市場に出回らない貴重な本なのでライバルに買われる前に早めの購入を推奨します。ヴィンテージの理解のある方のご購入を宜しくお願い致します。もちろん送料込みです！他にも面白い物を出品してますので見て下さいませ＼(^-^)／プロフィールをお読み下さいませ。#岸清勝#ラジコンカー入門 #ラジコン #RC#ファントム20#京商#ラジコンテクニック大百科 #ラジコン大百科 #4WD#オフロード #ケイブンシャ#ラジコンキッド



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