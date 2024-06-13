松本楓湖 人物 色紙2枚 歴史画 掛け軸 合わせ箱 書画、骨董品、美術品 ...

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商品詳細
絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...人物・肖像主な画材...その他松本楓湖の人物画 歴史画 掛け軸です。経年の汚れ、シミ、痛み等あります。長さ134 幅39cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/reproduce156555.html
http://narcologia.ru/goods/seamless157029.html
http://narcologia.ru/goods/calling552250.html
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松本楓湖 歴史画 合わせ箱 掛け軸 書画、骨董品、美術品 - 絵画/タペストリ
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松本楓湖 歴史画 肉筆、絹本 合わせ箱|サムライオークション
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松本楓湖 歴史画 合わせ箱 掛け軸 書画、骨董品、美術品 - 絵画/タペストリ
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松本楓湖 歴史画 肉筆、絹本 合わせ箱|サムライオークション