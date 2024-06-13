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松本楓湖　人物　色紙2枚　歴史画　掛け軸　合わせ箱　書画、骨董品、美術品
商品番号 Y40595358202
商品名

松本楓湖　人物　色紙2枚　歴史画　掛け軸　合わせ箱　書画、骨董品、美術品
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 5,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...人物・肖像主な画材...その他松本楓湖の人物画　歴史画　掛け軸です。経年の汚れ、シミ、痛み等あります。長さ134　幅39cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/reproduce156555.html
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