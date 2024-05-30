GENERATIONS 小森隼 ビッグタオル レア

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トラステオンラインガチャアロハ2017GENERATIONS小森隼ハンドタオルのレアです。折り畳んで発送します(元々折り畳んで届きました)。また何度か現場に持って行ったため、そちらご了承ください。写真6枚目のように若干汚れが見られます。即購入OK購入意志のないいいねはお辞め下さい。EXILE三代目JSBTHESECONDGENERATIONSEG劇団EXILERAMPAGEDOBERMANINFINITY小森隼クリーナー小森隼缶バッチトラステガチャオンラインガチャアロハガチャ片寄涼太数原龍友佐野玲於白濱亜嵐中務裕太関口メンディー小森隼75mm日本製アクリルキーホルダーBIGタオルデカタオル小森隼レアタオル