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商品詳細
『現代聖書注解 ホセア書ーミカ書』 定価:4400円■本シリーズ「現代聖書注解」の第一の特徴は、英語圏の著名な研究者たちによる点である。第二の特徴は、日本基督教団出版局という大手出版社によって出版されている点であり、それだけに学的レベルも高く、信頼に値するという点である。＃本＃宗教/キリスト教
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ホセア書-ミカ書 (現代聖書注解)
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現代聖書注解 申命記 - 日本キリスト教団出版局
文語訳 旧約聖書 Ｉ 律法 (岩波文庫) |本 | 通販 | Amazon
書籍: ホセア書－ミカ書 再版 [現代聖書注解]: 日本キリスト教書販売 ...
イーショップ教文館：：現代聖書注解 申命記
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