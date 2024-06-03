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現代聖書注解　ホセア書ーミカ書
商品番号 V20624612718
商品名

現代聖書注解　ホセア書ーミカ書
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,470 円
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商品詳細

『現代聖書注解　ホセア書ーミカ書』　定価:4400円■本シリーズ「現代聖書注解」の第一の特徴は、英語圏の著名な研究者たちによる点である。第二の特徴は、日本基督教団出版局という大手出版社によって出版されている点であり、それだけに学的レベルも高く、信頼に値するという点である。＃本＃宗教/キリスト教
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