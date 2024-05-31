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Newニンテンドー2DS LL ホワイト×ラベンダー　ほぼ新品
商品番号 M77508527045
商品名

Newニンテンドー2DS LL ホワイト×ラベンダー　ほぼ新品
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 13,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「Newニンテンドー2DSLLホワイト×ラベンダー」任天堂定価:￥14980検品したところ、ほとんど使用感のない非常に綺麗な状態です。ほとんど未使用品です。箱、説明書、4GSDカード、タッチペン、充電器、新品保護フィルムが付属しています。保護フィルムは元々上画面にのみついているのと、新品の上下画面のものが付属です。動作確認済みです。ご質問お待ちしてます。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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