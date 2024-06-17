極美品　PS Vita 有機EL 初期限定モデル



美品 PlayStationVITA 本体 PCH-1000 - 携帯用ゲーム機本体



PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) 3G/Wi-Fiモデル クリスタル・ブラック 限定版 (PCH-1100AB01)



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PSVita初期限定で販売された有機ELタイプの1番人気カラー、クリスタルブラックになります。有機ELの素晴らしい画質と本体の材質が非常に高級感のある仕様で購入後に数回使用後は大切に保管していました。前面背面に保護シートを貼りTPU素材のソフトケースを装着した状態で室内のみの使用が10回程になります。本体3台所有していたので、こちらのブラックはほぼ使っていません。写真にある本体と同色のソフトケースもこだわって探して新品購入した商品です。16GBのメモリーカードも本体に挿入していますのでそのままご利用頂けます。私見ではありますがほぼ新品に近い状態かと思います。あくまで中古であり長期自宅保管品にご理解頂ける方は是非ご購入下さい。