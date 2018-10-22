バッドマンvスーパーマン　スーパーマンドール

バットマンvスーパーマン（DAWNOFJUSTICE）バービーコレクター ブラックレーベルアメコミDCヒーローズ※新品・未使用・未開封おもちゃのヨシダで購入。五年ほど自宅保管しているだけです。外装ビニールは少々破れ汚れありますが、箱・本体は大きな傷などなく綺麗な状態です。箱の角がやや劣化を感じるので、気になる方はご遠慮下さいませ。※素人保管の為神経質な方はご遠慮下さい。フィギュア種類...アクションフィギュア



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