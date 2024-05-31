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- 【現状販売】YAMAHA ヤマハ RGX110 ボディのみ
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商品詳細
ヤマハRGX110のボディです♪色は所有すれば幸せになる(かもしれない)黄色です♪材はたぶんバスウッドです。ジョイントプレート、裏パネ、ジャックプレート付きです。全体的にキズ、汚れ等あります。
http://narcologia.ru/goods/navigate665130.html
http://narcologia.ru/goods/conception190957.html
http://narcologia.ru/goods/passivity125783.html
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