ATEEZ ユノ KCON LA 限定 サイン トレカ ポラロイド ラキドロ

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商品詳細
即購入⭕️先日開かれたKCONLA2023の限定ラキドロポラです。印刷サイン入りの激レアです。メルカリでの出品は今のところおそらくこれだけかと思われます。ATINYの方に届けば幸いです。에이티즈
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