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Nintendo Switch lite カスタム品　ピンク
商品番号 Y99341562794
商品名

Nintendo Switch lite カスタム品　ピンク
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 9,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SwitchLITEカスタム本体カスタム費用がかかっている為値下げ予定はありません。液晶フィルム画面に貼ってます。ACアダプター付き購入時の箱に入れて発送します。外装を純色マット系パステルカラーのチェリーブロッサムピンクに組み換えたものになります。ボタン類はホワイト、スティックには猫のカバーを被せています。ポケモン購入後、少ししか触らなかったので出品します。#任天堂　#switch
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