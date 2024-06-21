Switch本体　スプラトゥーン3 セット　バラ売り可　動作確認済み

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Switch本体、スプラトゥーン3セット販売バラ売りも可能です。購入時期2022年ほぼ使っておらずとても綺麗です。動作は確認済みです。スプラトゥーン3もセットで販売します。バラ売りも可能です。Switch単体は2万円スプラトゥーンは4千円質問等ありましたらコメントお願いします。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo