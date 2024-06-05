【サイン入り】Earth Colors 東地和生美術監督作品集

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当時原画展で購入し、その場でいただいたものです。EarthColors東地和生美術監督作品集2017年3月17日〜3月28日の期間に東京の湯島にて開催されていました、東地和生美術監督作品展にて限定で発売されていたアートブックになります。開催期間が短いこともありなかなか出回ることの少ない貴重な品だと思われます。コレクションとして暗所で保管していましたが、整理のため出品します。神経質な方はご遠慮下さい。AngelBeats!花咲くいろはTARITARI凪のあすからCharlotte新海誠すずめの戸締まり