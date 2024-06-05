M3885○江戸明治和本等＞〈享和新撰〉上州榛名詣（極美本）稀書往来物 ...

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●江戸明治和本●〈享和新撰〉上州榛名詣（極美本）【判型】中本1冊。縦179粍。【作者】清水玄叔（烏涯散人）作。高井蘭山校。滕耕徳書。葛飾北馬（蹄斎北馬）画。【年代等】享和3年4月書・刊（［江戸］花屋久次郎板）。江戸後期後印（［江戸］西村屋与八板）。【備考】分類「往来物」。『〈享和新撰〉上州榛名詣』は「此秋上野国に名立る榛名山江参詣いたし候…」で始まるように、上野国榛名山周辺を旅行した者が綴る紀行文風に同地の名所旧跡・神社仏閣その他の地理や縁起・由来等を書き記した往来。その冒頭部で「中仙道高崎駅迄は『妙義詣』の文に譲りて…」あることから、本書は寛政6年刊『上州妙義詣』の続編として編まれたことが明らかである（この両書と天保11年作『赤城詣』の3部は上州の3大往来とされる）。従って、本書は高崎城下に一宿する場面から始まり、並榎村天竜寺・本郷村榛名本戸明神・室田村長年禅寺を経て榛名山に至る順路に添って、秋の風景描写を織り込みながら参詣路のあらましを紹介する。巻頭に「榛名山略図」、頭書に「榛名山名所案内記」を収める。★原装・題簽付・極美本。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。