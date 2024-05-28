古書激レア　365日べんり手帖　自由国民ガイド版別冊　昭和四十八年　昭和レトロ

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365日べんり手帖 自由国民ガイド版別冊 昭和四十八年版祖母の家から見つかったものです当時の生活が知れるとても興味深い内容の手帖ですレトロ好きの方におすすめ今では手に入りにくい一品です古いものなので目次の数ページが外れやすくなっています押し花をしてあった箇所がありその2ページほど汚れがついています他はところどころ折れはありますが、問題なく読める程度の状態です