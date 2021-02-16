Hey!Say!JUMP 歴代CD シングル初回 30タイトル 48枚

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商品詳細
#HSJPCD CD出品一覧 （CD5）ウィークエンダー、Sing-alongを除き、UltraMusicPowerから群青ランナウェイまである程度の初回盤が揃っています。ケースには擦れ傷、細かなひび割れ等あります1.UltraMusicPower（初）2.Dreamscometrue（初）3.YourSeed/冒険ライダー（初）4.真夜中のシャドーボーイ（初）5.瞳のスクリーン（初）6.「ありがとう」～世界のどこにいても～（初）7.OVER（初1・初2）8.MagicPower（初1・初2）9.SUPERDELICATE（初1・初2）10.ComeOnAMyHouse（初1・初2）11.RideWithMe（初1・初2）12.AinoArika/愛すればもっとハッピーライフ（初1・初2・❌初3）❌13.ウィークエンダー14.Chau#/我INeedYou（初）15.キミアトラクション（初1・初2）16.真剣SUNSHINE（初1・初2）17.FantasticTime（初）18.GiveMeLove（初）19.OVERTHETOP（初1・初2）20.PreciousGirl/A.Y.TAreYouThere?（初1・初2）21.WhiteLove（初1・初2）22.マエヲムケ（初）23.COSMIC☆HUMAN（初1・初2）24.Lucky-Unlucky/Oh!mydarling（初1・初2）25.ファンファーレ!（初1・初2）26.Iam/MuahMuah（初1・初2）27.LastMermaid…（初1・初2）28.YourSong（初1・❌初2）29.ネガティブファイター（初1・初2）BD30.群青ランナウェイ（初1・❌初2） BD❌31.Sing-along 32.area/恋をするんだ/春玄鳥（❌恋をするんだ盤）BD
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