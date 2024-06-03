SEVENTEEN セブチ FACE THE SUN CARAT盤 まとめ売り

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商品詳細
SEVENTEENセブチFACETHESUNCARAT盤13冊セットHARDCOVERBINDER/13冊BOOKLET/1Set24Pics/メンバー別計13セットDIGIPAK/1種CD-R/1種LYRICBOOK/1種※ランダムトレカは付きません※海外製品の為初期不良・傷やスレがある場合がございますので、ご理解頂けますと幸いです。◎即購入⭕️◎梱包方法緩衝材➕防水対策◎匿名発送ご検討の程よろしくお願い致します☺︎
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