STEAM DECK 512GB + STEAM DOCK 国内正規版

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SteamDeck公式オンラインにて購入日本向けのSteamDeckになります。純正のDockもお付けします。先週(7月中旬)に届いたばかりで設定までしましたが結局使う予定はなさそうなので出品します。なのでほぼ未使用品で新品並みの綺麗さです。SteamDeckは、SteamでダウンロードしたPCゲームをプレイすることを目的とした携帯型ゲーミングPCです。別売りの専用Dockを使えば、PCやテレビにゲーム画面を出力することもできます。Bluetooth接続で外部コントローラーが利用できます。アダプタの規格や言語等、海外版だと不安な方におすすめかと思います。512GBNVMeSSD最速ストレージプレミアム防眩エッチングガラス限定キャリングケース限定Steamコミュニティプロフィールバンドル限定仮想キーボードテーマ#valveSteamDeck#スチームデック#SteamDeck#Steam#Deck#スチーム#512#KOMODO