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グッチのgift catalog
商品番号 V77589935963
商品名

グッチのgift catalog
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッチから送られてきたギフトカタログです。綺麗な絵がたくさん掲載されてあります。絵画カタログブックと思っていただいていいと思います。写真に掲載しました説明書リストの小さな絵がこの本のサイズで全て載っています。大きな本なので一枚の絵が大きくて見やすいです少し勿体無いですが、切り離せば飾ることもできそうです。シールシートが一枚付いています。新品未使用ですが自宅保管になりますので、その旨ご理解いただける方の購入お願いします。#GUCCI#カタログ
http://narcologia.ru/goods/response394642.html
http://narcologia.ru/goods/message482527.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture816441.html

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