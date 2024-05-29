EPIPHONE エピフォン エレキギター レスポールスペシャル

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商品詳細
EPIPHONEエピフォンエレキギターレスポールスペシャルSpecialGibsonグループのEpiphone製レスポールスペシャル。シンプルで軽量な作りのため、初心者の方にもおすすめのモデルです。レスポールに比べ薄く軽量なため、女性や小柄な方にもストレスなく扱えます。※質問などはコメント欄にお願いしますジャック接続部のプラスチックが変形していますが、シールド挿入には問題ありません。タイプ...レスポールタイプ
http://narcologia.ru/goods/reproduce865155.html
http://narcologia.ru/goods/influenza436093.html
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