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EPIPHONE エピフォン エレキギター レスポールスペシャル
商品番号 Y27810942855
商品名

EPIPHONE エピフォン エレキギター レスポールスペシャル
ブランド名 エピフォン
特別価格 税込 9,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EPIPHONEエピフォンエレキギターレスポールスペシャルSpecialGibsonグループのEpiphone製レスポールスペシャル。シンプルで軽量な作りのため、初心者の方にもおすすめのモデルです。レスポールに比べ薄く軽量なため、女性や小柄な方にもストレスなく扱えます。※質問などはコメント欄にお願いしますジャック接続部のプラスチックが変形していますが、シールド挿入には問題ありません。タイプ...レスポールタイプ
http://narcologia.ru/goods/reproduce865155.html
http://narcologia.ru/goods/influenza436093.html
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