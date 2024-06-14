佐藤健　30thアニバーサリーグッズ

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ご覧頂きありがとうございます！(^^)購入や値下げ交渉前にプロフィールに目を通して下さい。即購入◎必ず取引メッセージ下さい。メッセージ確認後に発送となります。佐藤健 30thANNIVERSARYEVENTグッズまとめ売り●パスケース(Green)入っていた元の袋が破れてしまい捨ててしまいました。開封状態で保管しておりました。バラ売り→3000円＋送料●ランダムカード2種3枚こちらで譲って頂き使用せずスリーブに入れて保管していました。当時購入価格1枚1800円程でした。スレ傷最初からありましたのでご容赦下さい。バラ売り→1枚700〜1200円＋送料●30thアニバーサリーブックバラ売り→400円＋送料520円●フォトバラ売り→700円＋送料ゆうパケットプラスの専用箱に入れて送ります。コレクションとして複数所持しておりましたが引っ越すことになりましたのでお譲りします。自宅保管品です。出品にあたり除菌シートで拭いてあります。ご理解ある方よろしくお願い致します。9/21値下げしました10/10値下げしました