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商品詳細
盤の中央部が削られていて、恐らく見本盤だと思われます。再生チェック済みです！。盤面良好。プチプチ梱包防水発送。値下げ交渉は致しておりません、悪しからず。即購入OKです！。「山本潤子/鍵があわない」定価:￥777#CD・DVD
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